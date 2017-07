Den vorläufigen am Mittwochabend veröffentlichten Zahlen zufolge erwirtschaftete die Allianz im zweiten Quartal einen operativen Gewinn von 2,9 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

BerlinDie Allianz ist nach einem Gewinnanstieg im zweiten Quartal etwas zuversichtlicher für den weiteren Geschäftsverlauf. Der Münchener Versicherer erwartet nunmehr, „dass das operative Ergebnis des gesamten Geschäftsjahres das obere Ende der Zielspanne von 10,8 Milliarden Euro plus oder minus 500 Millionen Euro erreichen wird, vorbehaltlich unvorhergesehener Ereignisse, Krisen oder Naturkatastrophen.“

In allen Geschäftsbereichen habe es Verbesserungen gegeben, teilte die Allianz weiter mit. Der Überschuss kletterte um 83,4 Prozent auf zwei Milliarden Euro. Der Umsatz des Unternehmens stieg zwei Prozent auf 30 Milliarden Euro. Details zum Geschäftsverlauf im zweiten Quartal und ersten Halbjahres will die Allianz am 4. August vorlegen.