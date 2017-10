FrankfurtSchwarzer Donnerstag für die Deutsche Börse: Nach dem Rücktritt von Vorstandschef Carsten Kengeter wegen der seit Monaten gegen ihn laufenden Ermittlungen wegen Insiderverdachts, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit, dass die Jahresziele wegen des mauen Handels an den Finanzmärkten „sehr wahrscheinlich nicht ganz“ erreichbar seien. Kengeter und sein Finanzchef Pottmeyer, in dem manche eine Option für einen Neuanfang oder aber als Interimslösung an der Spitze der Börse sehen, hatte bis dato einen Anstieg des bereinigten Gewinns um zehn bis 15 Prozent in Aussicht gestellt.

Pottmeyer hatte allerdings bereits Ende Juli bei der Vorlage der Zwischenbilanz für das zweite Quartal gewarnt, dass es knapp werden könnte. In den kommenden beiden Jahren sollen die Geschäfte aber wieder besser laufen, erklärte der Finanzchef nun. Das Unternehmen sei dafür gut aufgestellt. „Daher bestätigen wir unsere Prognose für jährliches Gewinnwachstum von 10 bis 15 Prozent in den Jahren 2018 und 2019.“