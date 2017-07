BerlinDie Bundesbank hat Deutschland gegen amerikanische Vorwürfe unfairer Handelspraktiken in Schutz genommen und zugleich die USA vor Protektionismus gewarnt. Der Abstand zwischen Aus- und Einfuhren spiegele letztlich nationale Spar- und Investitionsentscheidungen wider, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Diese könnten „in einer offenen Volkswirtschaft nur schwer durch Instrumente der Handelspolitik beeinflusst werden“.

Die Salden der USA im Warenaustausch mit einzelnen Ländern ließen jedenfalls „nicht unmittelbar auf handelsverzerrende Politikmaßnahmen“ in den Partnerländern schließen, so das Fazit der deutschen Zentralbank. Dies gelte insbesondere auch für die Handelsbeziehungen mit Deutschland. Der bilaterale Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands gegenüber den USA belief sich gemäß Bundesbank-Statistik für das Jahr 2016 auf 56 Milliarden Euro.