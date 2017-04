Der Vorstandschef hielt an der bisherigen Aussage fasst, dass keine Kunden und deren Konten geschädigt worden seien – der Mitarbeiter also die Sparkasse selbst geschädigt haben muss. Auch der Verwaltungsrat der Sparkasse mit Hauptsitz im hessischen Friedberg versprach eine vollumfängliche Aufklärung. Der Vorstand habe richtig gehandelt. Seit Anfang April ermittelt die Staatsanwaltschaft Gießen gegen den 44-jährigen ehemaligen Sparkassenmitarbeiter. In jüngster Zeit sind eine Reihe an Sparkassen durch kriminelle Angestellte geschädigt worden.