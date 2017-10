MünchenDie kostspielige Serie von Wirbelstürmen in den USA und der Karibik dürfte nach Ansicht der Hannover Rück für die lange erhoffte Trendwende auf dem weltweiten Rückversicherungs-Markt sorgen. „Wir können günstigere Rahmenbedingungen erwarten“, sagte Vorstandschef Ulrich Wallin am Donnerstag auf einem Investorentag in Frankfurt. In den von „Harvey“, „Irma“ und „Maria“ besonders getroffenen Regionen wie Florida sei mit Preissteigerungen um 40 bis 50 Prozent zu rechnen, anderswo mit fünf Prozent. Er hoffe, damit wieder auf das Preisniveau von 2015 zu kommen.

Auch nach den Naturkatastrophen-Jahren 2005 und 2011 seien die Renditen im Folgejahr nach oben geschnellt, sagte Wallin. Damals mussten die Versicherer jeweils rund 130 Milliarden Dollar zahlen. In dieser Größenordnung könnten die Kosten auch diesmal liegen, auch wenn die Expertenschätzungen mit 49 bis 183 Milliarden Dollar noch weit auseinander lägen. „Es gibt ein sehr hohes Maß an Unsicherheit“, sagte Wallin. Die Kapitaldecke des weltweit drittgrößten Rückversicherers würde durch die Hurrikane aber nur im Extremfall angetastet.