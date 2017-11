FrankfurtDie genossenschaftliche DZ Bank will keine Kohlekraftwerke mehr finanzieren. „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, künftig neue Anfragen für Projektfinanzierungen für Kohlekraftwerke abzulehnen“, heißt es in einem Brief des zweitgrößten deutschen Kreditinstituts, das dem Handelsblatt vorliegt und über den „Spiegel Online“ als erstes berichtet hatte.

Die US-Großbank JP Morgan Chase hat im vergangenen Jahr bekanntgegeben, keine Kohleprojekte in Industrieländern mehr finanzieren zu wollen. Mittelfristig sollten auch Kredite an Kohleförderer heruntergefahren werden. In Entwicklungsländern will JP Morgan darauf achten, dass von ihr finanzierte Kohlekraftwerke den neuesten technischen Anforderungen entsprechen.

Die Deutsche Bank hat Anfang dieses Jahres bestätigt, keine neuen Kredite mehr für Minen und den Bau neuer Kraftwerke zur Verfügung zu stellen. Vor knapp einem Monat hat BNP Paribas einen etwas anderen Weg eingeschlagen: Die französische Großbank will künftig keine Geschäfte mehr mit Unternehmen machen, die Schieferöl und Schiefergas produzieren. Das schließt auch Zulieferfirmen ein. Außerdem will BNP Paribas künftig keine Unternehmen oder Projekte finanzieren, die Öl und Gas in der Arktis fördern möchten. „Als internationale Bank wollen wir die Energietransformation und die Dekarbonisierung der Wirtschaft vorantreiben“, so die Begründung von Bank-Chef Jean-Laurent Bonnafé.

Die britische Großbank HSBC hat Anfang dieser Woche verkündet, 100 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2025 in nachhaltige Investments zu stecken. Die Bank will zudem ihre Stromversorgung komplett auf Ökostrom umstellen und in Industrieländern keine Kohlekraftwerke mehr finanzieren.

Die DZ Bank will nicht nur aus der Finanzierung von Kohlekraftwerken aussteigen. Zusätzlich arbeite man an einer neuen Klimastrategie für die Unternehmen der DZ Bank Gruppe, heißt es in dem Brief, den die beiden Firmenkunden-Vorstände Stefan Zeidler und Uwe Berghaus unterschrieben haben. Adressiert ist das Schreiben an die GLS Bank, die ebenfalls zum Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken gehört. Die GLS Bank setzt sich innerhalb der Genossenschaftsbanken schon länger für Nachhaltigkeit ein.