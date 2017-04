ZürichDie Schweiz tritt der Kritik aus den USA an den milliardenschweren Interventionen ihrer Notenbank entgegen. Die Geldpolitik der unabhängigen Schweizerischen Nationalbank (SNB) richte sich nach ihrem gesetzlichen Auftrag, erklärte das Schweizer Finanzministerium am Dienstag. Mit ihren umfangreichen Devisenkäufen strebe die SNB keine Unterbewertung des Frankens an. Vielmehr wolle sie der Überbewertung des Frankens entgegenwirken.