Kommende Woche treffen sich Vertreter internationaler Regulierungsbehörden, um einen Kompromiss für ein großes Bankenreformpaket zu finden. Der Basler Bankenausschuss, dessen Mitglieder aus 27 Ländern stammen, will neu regeln, wie Banken ihre Risiken kalkulieren. Eine schnelle Einigung gilt aber als unwahrscheinlich. Denn die deutschen Bankenaufseher dürften laut Lothar Jerzembek, dem Regulierungsexperten des Verbands öffentlicher Banken (VÖB), auf ihrer bisherigen Position beharren. Bei dem Reformpaket geht es vor allem darum, wie Banken künftig ihre Risiken kalkulieren müssen. Grundsätzlich gilt: Je riskanter ein Kredit ist, desto mehr Kapital müssen Banken dafür beiseite legen. Es gibt zwei Methoden: einen konservativen und einen bankeigenen Ansatz.

FrankfurtSicherheit hat ihren Preis, das gilt auch für die Bankenregulierung. Nach der großen Finanzkrise 2007 und zahlreichen teuren Bankenrettungen setzte in den vergangenen Jahren eine Regulierungswelle ein, die die Finanzbranche gehörig unter Druck gesetzt hat. Viele Jahre hatte sich das Augenmerk der Politik vor allem darauf gerichtet, künftige Krisen und Bankenrettungen mit Steuergeldern zu verhindern. Jetzt wird wieder stärker diskutiert, ab wann neue Regeln die Kreditvergabe der Banken zu stark bremst – und damit das Wirtschaftswachstum. Das lässt sich besonders gut an der Debatte um die Bankenreform beobachten, die im Fachjargon „Basel IV“ genannt wird.

Die bankeigenen Rechenmodelle ergeben häufig einen geringeren Kapitalbedarf. Doch deren Nutzung soll eingeschränkt werden, um zu verhindern, dass Banken Risiken kleinrechnen. Deshalb solle es eine Untergrenze (Output-Floor) geben, der festlegt, wie stark der Kapitalbedarf gegenüber der Standardmethode nach unten abweichen darf. Der Vorsitzende des Basler Bankenausschusses, Stefan Ingves, hatte vor kurzem einen Output-Floor von 75 Prozent ins Spiel gebracht. Das hieße, der Kapitalbedarf aus eigenen Rechenmodellen dürfte höchstens 25 Prozent nach unten abweichen.

Deutschland will aber offenbar auf eine Untergrenze von 70 Prozent pochen. „Wir sind froh, dass die deutsche Aufsicht signalisiert hat, dass 75 Prozent keine Verhandlungsbasis ist“, sagte Jerzembek. Der VÖB hat ausgerechnet, welche Folgen alle Regulierungspläne auf die Ertragskraft der 17 wichtigsten deutschen Banken hätte. Dazu wurde deren Bilanzpositionen summiert und anschließend durchgerechnet wie sich die bereits beschlossenen Reformen, die erst noch in Kraft treten, sowie die debattierte „Basel-IV“-Reform ausgewirkt hätten. Das Ergebnis: Im Jahr 2015 hätte die so gebildete „Musterbank“, schon bei einem Output-Floor von 70 Prozent, nur eine Eigenkapitalrendite von 0,5 Prozent erwirtschaftet. Und selbst ohne Zusatz-Regulierung wären es nicht mehr als zwei Prozent Eigenkapitalrendite gewesen.