BrüsselDie EU-Kommission will die Kontrolle großer Investmentbanken nach dem Brexit einem Entwurf zufolge bei der EZB zentralisieren. Damit Institute wie etwa die US-Geldhäuser Goldman Sachs oder JP Morgan nach dem Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union Ende März 2019 nicht regulatorische Schlupflöcher in anderen EU-Ländern ausnutzen, soll die Aufsicht über die Finanzriesen von den Behörden der einzelnen Länder auf die Europäische Zentralbank übergehen, wie es in Kommissionsdokument heißt.

Hintergrund ist, dass sich derzeit noch in Großbritannien ansässige Finanzinstitute nach dem Brexit einen neuen Sitz innerhalb der EU suchen müssen, um Zugang zu den Ländern der Union zu behalten. Die EU-Kommission fürchtet, dass sie im Zuge des Umzugs Länder mit einer laxeren Aufsicht auswählen. Damit könnten sie beispielsweise die Kapitalpuffer mindern, die sie für ihre Geschäftsrisiken bilden müssen.