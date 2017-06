Le BourgetDer Flugzeugbauer Airbus will bei Flugzeugunglücken die Suche nach den Flugdatenschreibern erleichtern. Ab Ende 2019 sollen Langstreckenjets des Konzerns bei einem Absturz ins Meer schwimmfähige Blackboxen ausstoßen. Die Technik stellte Airbus gemeinsam mit Zulieferern am Mittwoch auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris vor.

Bisher gestaltet sich die Suche nach den Flugdatenschreibern und Stimmrekordern im Meer oft schwierig: Beide Geräte sind zwar so verbaut, dass sie einen Aufprall aus großer Höhe relativ unbeschadet überstehen. Doch werden sie bei einem Untergang der Maschine mit in die Tiefe gezogen und sind dann für Bergungskräfte oft nahezu unerreichbar.