Düsseldorf, MünchenDirk Ahlborn arbeitet unermüdlich an seiner Vision. Statt im Stau zu stehen oder sich in enge Flugzeugsitze zu zwängen, sollen Menschen künftig in einem Röhrensystem von einem Ort zum anderen gelangen – mit bis zu 1000 Kilometern pro Stunde. Hyperloop heißt das Transportmittel, das auf einer Idee von Tesla-Chef Elon Musk beruht. Ahlborn will es mit seiner kalifornischen Firma Hyperloop Transportation Technologies (HTT) Realität werden lassen.

Am Dienstag verkündete der gebürtige Berliner den nächsten wichtigen Schritt: eine Partnerschaft mit dem Rückversicherer Munich Re. Ein Jahr lang haben die Experten des Versicherers das Projekt analysiert. In ihrem Risiko-Report kommen sie zum dem Schluss: Das futuristische Transportmittel, bei dem Transportkapseln in einer Vakuumröhre zwischen Magneten schweben, sei „mittelfristig realisierbar und versicherbar.“