BrüsselDie EU-Finanzminister stehen vor der Verabschiedung eines Plans zur Verringerung fauler Kredite in Banken-Bilanzen. Geldhäuser in der EU schieben als Hinterlassenschaft aus der Finanzkrise und der nachfolgenden Wirtschafsflaute immer noch Problem-Darlehen im Volumen von fast einer Billionen Euro vor sich her. Das dämpft ihre Fähigkeit zur Kreditvergabe und bremst Experten zufolge auch das Wirtschaftswachstum in der Ländergemeinschaft.

„Der heute zu verabschiedende europäische Aktionsplan für notleidende Kredite ist ein großer Schritt, um das Problem anzugehen“, sagte Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis am Dienstag zu Journalisten vor Beginn des Finanzminister-Treffens in Brüssel. Dombrovskis zufolge soll unter anderem die Bankenaufsicht mehr Befugnisse erhalten. Den Plänen zufolge ist etwa vorgesehen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) Institute dazu anhalten kann, ihre Kapitalpuffer für solche Problemkredite zu erhöhen, sollten diese als unzureichend bewertet werden.