Washington/BerlinStabwechsel an der Spitze der US-Notenbank: Am Montag legt der neue Fed-Chef Jerome Powell den Amtseid ab – einen Tag nach seinem 65. Geburtstag. Der gelernte Jurist übernimmt das Amt von Janet Yellen. Der Ökonomin sind in ihrer vierjährigen Amtszeit gleich zwei heikle Wendemanöver gelungen: Die Ära des Nullzinses wurde beendet, zudem ist der Abbau der in den Krisenjahren durch billionenschwere Konjunkturprogramme aufgeblähten Bilanz eingeleitet. US-Präsident Donald Trump gewährte der in der Fachwelt hoch angesehenen 71-Jährigen dennoch keine zweite Amtszeit, sondern entschied sich für seinen republikanischen Parteifreund Powell. Der langjährige Fed-Direktor gilt Investoren an der Börse als Garant der Stabilität, auch weil er unter Yellens Führung jede große Entscheidung abgenickt hat.

Wie Trump eilt dem neuen Fed-Chef der Ruf voraus, ein Wachstumsapostel zu sein. Die Förderung der Wirtschaftsleistung liege im „höchsten nationalen Interesse“, so sein Credo. Der seit gut einem Jahr amtierende US-Präsident hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Wachstum von 2,3 Prozent im vorigen Jahr auf mindestens drei Prozent hochzutreiben. Dabei soll insbesondere die radikale Steuerreform als Beschleuniger dienen. Kritische Stimmen warnen jedoch vor einer Überhitzung der Konjunktur. Der neue Steuermann auf der Fed-Kommandobrücke steht daher vor einer schwierigen Aufgabe: Er muss die Geldpolitik weiter an die Konjunkturlage anpassen, ohne dabei den Aufschwung abzuwürgen oder den Drehzahlmesser des Wirtschaftsmotors in den roten Bereich zu treiben.