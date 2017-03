LondonDer Versicherungsmanager Mark Tucker solle den Posten im Herbst übernehmen, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen am Sonntag zur Nachrichtenagentur Reuters. Der Sender Sky News hatte am Wochenende zuerst über die Personalie berichtet.

Er ist seit 2010 Chef bei AIA mit Sitz in Hongkong und hat das Unternehmen zum weltweit zweitgrößten Lebensversicherer mit einem Börsenwert von mehr als 78 Milliarden Dollar gemacht. Früher stand der ehemalige Fußball-Profi auch an der Spitze des britischen Versicherers Prudential. Seine Erfahrung aus London und Hongkong dürfte ihm bei HSBC weiterhelfen. Denn die britische Bank ist neben dem Heimatmarkt vor allem in Asien stark vertreten.