FrankfurtDie Massachusetts Avenue in Washington, nahe der Kreuzung zur 18. Straße, bietet geballte Intelligenz. Dort liegt das renommierte Brookings-Institut und gleich gegenüber das Peterson-Institut. Beides sind erste Adressen, wenn es um Fragen der Ökonomie und Geldpolitik geht. Das American Enterprise Institute ist nah, die Carnegie-Stiftung für Internationalen Frieden ebenfalls, und dazu noch zwei Ableger der Johns-Hopkins-Universität aus Baltimore.

Dort, ein gutes Stück weiter nördlich von ihrem bisherigen Büro, zieht am Montag Janet Yellen ein. Die scheidende Chefin der US-Notenbank (Fed), die von Jerome Powell abgelöst wird, folgt ihrem Vorgänger Ben Bernanke und wird Distinguished Fellow bei Brookings. „Obwohl viele gehofft haben, sie würde eine zweite Amtszeit bekommen, freuen wir uns bei Brookings, dass sie sich unserem Team anschließt“, heißt es in der Begrüßung durch David Wessel, den Direktor des Hutchins Center for Fiscal and Monetary Policy bei dem Forschungsinstitut. Wessel setzt hinzu: „Ihre Erfolgsbilanz sieht verdammt gut aus.“ Die Arbeitslosigkeit sei in ihrer vierjährigen Amtszeit von 6,7 Prozent auf 4,1 Prozent gesunken, die Inflation nähere sich dem Ziel von zwei Prozent.