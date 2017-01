FrankfurtDer Einfluss deutscher Bankmanager bei der Schweizer Großbank UBS wächst: Der deutsche Bankmanager Michael Bonacker heuert bei der UBS als Strategiechef an. Ein UBS-Sprecher bestätigte entsprechende Informationen des „Manager Magazins“. Bonacker ersetzt Dierk von Schuckmann, der Finanzchef in der Asset-Management-Sparte wird. Bonacker gilt als enger Vertrauter des früheren Commerzbank-Chefs Martin Blessing, der seit dem vergangenen Jahr das Schweiz-Geschäft der UBS leitet. Blessing gilt als möglicher Anwärter für die Nachfolge des amtierenden UBS-Chefs Sergio Ermotti. Mit Bonacker gewinnt er einen möglichen Verbündeten in der UBS.