WashingtonDie US-Industrie hat im Oktober weniger Aufträge eingesammelt. Das Neugeschäft verringerte sich um 0,1 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Montag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Minus von 0,4 Prozent gerechnet, nach einem aufwärts revidierten Zuwachs von 1,7 Prozent im September. Zwischen Juli und September hatte das amerikanische Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer annualisierten Rate von 3,3 Prozent so stark zugelegt wie seit drei Jahren nicht mehr. Experten erwarten, dass die Notenbank Fed bei ihrem Zinsentscheid am 13. Dezember zum dritten Mal in diesem Jahr die Zügel anziehen wird. Zuletzt hatte sie den Leitzins im Juni auf das aktuell gültige Niveau von 1,0 bis 1,25 Prozent gehievt.