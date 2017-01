DüsseldorfNeujahr – das bedeutet für viele: der Start in ein neues Leben. Von heute auf morgen sind sie Selbstoptimierer und machen alles anders. Statt Burger und Fritten aus dem Imbiss um die Ecke gibt es in der Mittagspause nur noch Rohkost. Auf dem Heimweg nach der Arbeit nehmen sie trotz Kälte und Regen neuerdings brav das Rad. Und vorbei sind die Zeiten, in denen sie sich nach Feierabend faul auf die Couch fläzen und sich vom Fernsehprogramm berieseln lassen. Fortan führt der Weg ins Fitnessstudio. Wenn danach noch Zeit bleibt, widmen sie sich Entspannungsübungen wie Yoga oder Meditation – schließlich wollen sie im neuen Jahr Stress vermeiden.

In der Weihnachtszeit wird es ruhig um die betriebsamen Deutschen, viele reflektieren ihr Leben und denken: „Nun ist es an der Zeit, etwas in meinem Leben zu verändern“ – und setzen sich Ziele. Und das sind jedes Jahr die gleichen, wie aus mehreren Untersuchungen hervorgeht: Die Plattform Karrierebibel hat mehr als 900 Leser nach den Vorsätzen fürs Jahr 2017 gefragt und kommt zu dem Resultat: Das Top-Ziel der Deutschen ist mehr Bewegung – gefolgt von einer gesünderen Ernährung und Abnehmen.