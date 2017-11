WienDie österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) hat dank der Wirtschaftserholung und eines starken Rückgangs der Risikokosten einen Gewinnsprung gemacht. In den ersten drei Quartalen habe sich der Konzerngewinn auf 910 (433) Millionen Euro mehr als verdoppelt, teilte das in Osteuropa aktive Institut am Dienstag mit. Die Risikovorsorgen schrumpften in den ersten neun Monaten auf 160 Millionen Euro nach 501 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr erwartet das Geldhaus einen weiteren deutlichen Rückgang.