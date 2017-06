BerlinBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat erneut für eine Normalisierung des Zinsniveaus geworben. Die extrem lockere Geldpolitik von Zentralbanken habe in vielen Regionen dazu geführt, dass unangemessene Risiken eingegangen worden seien und sich die Politik vielerorts auf die Notenbanken verlassen habe, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin. Wichtig sei nun, in den Ausstieg dieser Politik des billigen Geldes einzusteigen. Die US-Notenbank Fed habe dies mit Zinserhöhungen bereits getan. In der Euro-Zone liegt der Schlüsselsatz für die Versorgung der Banken mit Geld noch auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent.