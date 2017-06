DüsseldorfDer Stellenabbau bei der kriselnden NordLB wird offenbar konkreter: Die WirtschaftsWoche berichtet unter Berufung auf Insider, dass die Landesbank allein an ihrem Standort in Bremen über 400 Stellen streichen könnte. Am Hauptsitz in Hannover stehen nach Informationen des Magazins mindestens 500 Stellen zur Disposition. Zudem könnten auch noch rund 100 Arbeitsplätze im Ausland wegfallen, vor allem der Standort Singapur könnte im Zuge der Neuausrichtung der Bank deutlich verkleinert werden.

Insgesamt beschäftigt die Bank derzeit rund 6000 Mitarbeiter. „Ich gehe nicht davon aus, dass der Abbau ohne betriebsbedingte Kündigungen möglich ist“, sagte ein Insider dem Magazin. Die Bank erkläre, dass noch nicht entschieden sei, welche Konzerneinheiten und Standorte wie stark vom bereits beschlossenen Abbau von insgesamt 1250 Stellen betroffen sein werden. Konkrete Zahlen hierzu seien „Spekulation“.