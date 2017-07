FrankfurtDie fortschreitende Überalterung im Euro-Raum dämpft einer Studie von Notenbankexperten zufolge die Zinsentwicklung. Wenn die Alterung der Gesellschaft weiter voranschreitet, bleiben die kurzfristigen Realzinsen bis 2019 negativ und liegen auch im Zeitraum 2020 bis 2025 nur nahe Null. Zu diesem Schluss kommen Giuseppe Ferrero und Stefano Neri von der Bank von Italien sowie Marco Gross von der EZB in einer Studie, die die Europäische Zentralbank am Mittwoch veröffentlichte. In den kurzfristigen Realzinsen wird die Inflation mitberücksichtigt. Im Juni lag die Teuerung im Währungsgebiet bei 1,3 Prozent. Der EZB-Leitzins steht aktuell bei Null Prozent.

In ihrer Studie gehen die Notenbankexperten unter anderem davon aus, dass im Jahr 2025 auf je 100 Menschen im erwerbsfähigen Alter etwa 61 Menschen im Alter von unter 15 und über 65 Jahren kommen. 2015 waren dies noch rund 54. Der Anstieg betrifft vor allem die Rentner. Je höher ihr Anteil ist, um so größere Lasten müssen die Erwerbsfähigen in einer Gesellschaft schultern. In einem sehr optimistischen Szenario, in der dieses Verhältnis auch 2025 noch bei 54 Kindern und Rentnern je 100 Erwerbsfähigen liegt, würden bis dahin die kurzfristigen Realzinsen laut den Autoren hingegen auf 1,3 Prozent steigen.