Die Eigentümer der HSH haben bis Februar 2018 Zeit, die kriselnde Landesbank zu verkaufen. So hat es die Europäische Kommission verfügt. Wenn der Prozess scheitert, drohen den Ländern und den ebenfalls beteiligten Sparkassen Belastungen in Milliardenhöhe.

DüsseldorfDie Landesregierungen in Hamburg und Schleswig-Holstein arbeiten offenbar an einem Rettungsplan für den Fall, dass der derzeit laufende Verkauf der HSH Nordbank scheitert. Das berichtet die „Wirtschaftswoche“. Der Plan sieht demnach eine Fusion der soliden Teile der angeschlagenen norddeutschen Landesbanken HSH Nordbank und Nord LB sowie die Bildung einer gemeinsamen Abbaubank vor.

Um diese zu vermeiden, soll die Nord LB in dem Hamburger und Schleswig-Holsteiner Notfallszenario die sogenannte Kernbank der HSH Nordbank übernehmen. Die Altlasten, vor allem notleidende Schiffskredite, sollen HSH Nordbank und Nord LB dann auf die seit dem vergangenen Jahr in Kiel ansässige Gesellschaft HSH Porfoliomanagement übertragen.

Bei beiden Banken zusammen summieren sich die notleidenden Schiffskredite aktuell auf fast 19 Milliarden Euro. Neben den bisherigen Trägern Hamburg und Schleswig-Holstein sollen sich auch das Land Niedersachsen und die Sparkassen an der Abbaubank beteiligen. Zudem streben alle Beteiligten ein finanzielles Engagement des Bundes an. Laut Insidern prüfen Verantwortliche aktuell, unter welchen Voraussetzungen eine solche Beteiligung juristisch möglich ist, heißt es.

Die „Wirtschaftswoche“ bezieht sich auf Informationen aus der Landesregierung und aus Bankkreisen. In die Notfallgespräche sollen demnach auch das Berliner Finanzministerium und die Bankenaufsicht eingebunden sein.

Die Eigentümer der HSH hatten am Sonntag mitgeteilt, dass es „indikative Angebote“ von Kaufinteressierten gebe und der Verkaufsprozess für die Landesbank weiter laufe. Offiziell wollten alle Beteiligten den neuen Bericht als „Spekulation“ nicht kommentieren.

Der Verkauf der HSH Nordbank ist eine Auflage der EU-Kommission. Im Gegenzug genehmigte die Behörde in Brüssel die aufgestockte Bilanzgarantie, die sich positiv auf die Kernkapitalquote auswirkt. Die HSH Nordbank besteht aus einer gewinnträchtigen Kernbank und einer Abbaubank, in der angeschlagene Kredite in einem Volumen von 20 Milliarden Euro stecken. Dabei dominieren insbesondere die Schiffskredite.