Lüneburg„Guckt mal, ein Biber“, sagt das kleine Mädchen im Kanu zu seinen Eltern. Doch was da in der Sonne am Ufer der bei Lüneburg dahinfließenden Ilmenau liegt, das ist kein Biber, sondern eine Nutria. Die pelzigen Nagetiere sehen den Dammbauern ganz ähnlich, doch am runden Schwanz kann man sie erkennen. Mit bis zu zehn Kilogramm sind die aus Südamerika stammenden Nutrias zudem deutlich kleiner.

„So niedlich die Nager auch aussehen, so gefährlich sind sie für den Hochwasserschutz“, sagt Katrin Holzmann, Pressesprecherin des Landkreises Lüneburg. „Nutrias graben Löcher und Gänge in die Deiche und Uferböschungen an der Elbe und ihren Nebenflüssen. Schlimmstenfalls kann ein unterhöhlter Deich dadurch bei Hochwasser brechen.“ So sei die Fallenjagd auch innerhalb der Schutzgebiete an der Elbe notwendig, um die Schäden zu begrenzen.

Wegen der Wühltätigkeit könnten sogar zum Unterhalt der Deiche eingesetzte Fahrzeuge einbrechen, heißt es beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). „Die Bestandsreduzierung durch Abschuss ist daher zu intensivieren“, fordert das Landwirtschaftsministerium in Hannover angesichts der landesweit zunehmenden Schäden.

Nutrias wurden wegen ihres Pelzes schon vor rund hundert Jahren nach Deutschland geholt, doch so richtig ausgebreitet haben sie sich erst in den vergangenen Jahren. „In neun Jahren hat sich das Vorkommen in den erfassten Gebieten etwa verdoppelt“, sagt Torsten Reinwald, Sprecher des Deutschen Jagdverbandes (DJV) in Berlin. „So wurden Nutrias 2015 bereits in etwa jedem sechsten Revier nachgewiesen.“ Im Jahr 2006 waren laut DJV in 8 Prozent der 24.000 Reviere Nutrias unterwegs, 2015 in 16 Prozent.

Hauptursache der Zunahme seien die anhaltend milden Winter, urteilen die Experten des Wildtier-Informationssystems der Länder Deutschlands (WILD). Sie haben die Daten von mehr als 24.000 Revieren ausgewertet, etwa 40 Prozent der Fläche Deutschlands. In der DDR wurden die auch Biberratte oder Sumpfbiber genannten Tiere vor allem wegen ihres Pelzes gezüchtet. Doch als nach der Wende die Nachfrage einbrach, wurden sie vielfach freigelassen.



Auch die EU nimmt Nutrias ins Visier



Zu den Verbreitungsschwerpunkten gehören laut DJV neben Rheinland-Pfalz und Niedersachsen auch Nordrhein-Westfalen, der Rhein im Westen Baden-Württembergs, die Elbe im Norden Sachsen-Anhalts, sowie Gebiete Brandenburgs an Havel, Schwarzer Elster und Neiße sowie der Spreewald.

Im Jagdjahr 2014/15 wurden bundesweit mehr als 19.500 Nutrias erlegt, zehnmal so viele wie 15 Jahre zuvor. Ein Großteil wurde in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen geschossen, jeweils rund 8000. „Jäger sind die kompetenten Ansprechpartner, wenn es um die Reduzierung der Nutria-Bestände mit Falle und Waffe geht“, sagt DJV-Präsidiumsmitglied Helmut Dammann-Tamke.

Rufe nach einer Einschränkung der Jagd in Naturschutzgebieten oder gar ein Verbot der Jagd mit der Falle seien nicht nur kontraproduktiv für den Artenschutz, sondern „fahrlässig“. „Politik, Behörden und Verbände müssen besser und abgestimmt zusammenarbeiten“, fordert Dammann-Tamke. „Wir benötigen einen Nutria-Managementplan.“

Solch ein Plan könnte bald schon Wirklichkeit werden, die EU hat die Nutrias als sogenannte invasive Art im Visier. Und so sitzen derzeit laut Bundesamt für Naturschutz (BfN) die Experten wie von der EU gefordert bundesländerübergreifend an Managementplänen zur Eindämmung, in einigen Monaten sollen erste Ergebnisse vorgestellt werden.

„Als negative Auswirkungen gelten vorrangig die Schädigung der Unterwasser- und Ufervegetation durch Fraß und der damit verbundene Rückgang gefährdeter und geschützter Arten bei hohen Individuen-Zahlen“, heißt es beim BfN.

„Wir sehen die ökologischen Schäden ähnlich wie das BfN“, sagt Claudia Grünewald, Teamleiterin Artenschutz beim Naturschutzbund (Nabu). „Die Nutria kann Uferröhrichte durch Fraß stark schädigen und damit auch Lebensräume seltener Arten“, warnt auch Torsten Reinwald vom DJV.