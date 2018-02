FrankfurtDie Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hält sich mit politischen Statements normalerweise zurück. Wenn es aber um das Thema Bitcoin geht, legt ihr Chef Agustin Carstens seine Zurückhaltung ab. „Der Bitcoin ist inzwischen zu einer Mischung aus Blase, Schneeballsystem und einem Desaster für die Umwelt geworden“, warnte er am Dienstag in einem Vortrag an der Universität Frankfurt. „Es hat immer Versuche gegeben, Geld aus dem Nichts zu schöpfen, und das scheint hier der Fall zu sein.“

Carstens forderte die Notenbanken dazu auf, einzuschreiten: „Zentralbanken müssen bereit sein, falls nötig zu intervenieren“, sagte er. Schließlich würden Kryptowährungen wie der Bitcoin die institutionelle Infrastruktur des Finanzsystems nutzen. Dies verleihe ihnen Anzeichen von Glaubwürdigkeit.