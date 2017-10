LondonDer Ölkonzern BP nährt mit einer überraschend starken Quartalsbilanz Hoffnungen auf eine deutliche Branchenerholung. Das britische Unternehmen gab am Dienstag einen Gewinnsprung im abgelaufenen Quartal bekannt und kündigte eine Wiederaufnahme seiner Aktienrückkäufe an. Das gefiel den Anlegern an der Londoner Börse: Die BP-Aktie gewann 3,5 Prozent an Wert.

Der Konzern profitiert kräftig von einer Steigerung der Öl- und Gasproduktion. In diesem Jahr hat er bereits sechs große Förderprojekte gestartet. Außerdem legten die Erträge im Raffineriegeschäft zuletzt massiv zu. Hintergrund war der Wirbelsturm "Harvey", der für mehrere Wochen etwa ein Viertel der gesamten US-Kapazitäten in diesem Bereich lahmlegte. Die vom Unternehmen für den Reingewinn ausgewiesene Kennziffer verdoppelte sich im dritten Quartal auf 1,87 Milliarden Dollar. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet.