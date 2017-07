WienDie österreichische Raiffeisen-Bank International (RBI) hat nach der Fusion mit ihrer Muttergesellschaft, der Raiffeisen-Zentralbank, einen Gewinnsprung gemacht. Für das zweite Quartal werde ein Konzerngewinn von rund 365 Millionen Euro erwartet, teilte das in Osteuropa aktive Institut am Dienstag überraschend mit. Im Vorjahresquartal hatte der Gewinn noch bei 125 Millionen Euro gelegen. Das Geschäft der RZB ist seit Jahresbeginn vollständig in der RBI enthalten.