Warschau/FrankfurtDie polnische Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI) will am 19. Juli ihr Debüt an der Warschauer Börse feiern. Die Aktien der Raiffeisen Bank Polska können bis zum 6. Juli gezeichnet werden, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Börsenprospekt hervorgeht. Dann soll auch der Preis für die 33,85 Millionen angebotenen Aktien veröffentlicht werden.

Das österreichische Geldhaus Raiffeisen hatte sich gegenüber den polnischen Behörden verpflichtet, mindestens 15 Prozent seiner auch unter dem Namen Polbank bekannten Polen-Tochter an die Warschauer Börse zu bringen. Nun bietet Raiffeisen die geforderten 15 Prozent an dem Institut an.