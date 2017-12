WienDer Wiener Öl- und Gaskonzern OMV soll nach den Plänen von Konzernchef Rainer Seele in den nächsten Jahren größer und internationaler werden. Dabei gehe es aber nicht um die Frage, „wo mache ich meine Bohrlöcher, wo ramme ich eine Eisenstange in die Erde, sondern wo verkaufe ich meine Produkte hin“, sagte der Manager am Mittwoch.

Wohin die Reise gehen soll, wollte der OMV-Chef noch nicht verraten. „Wir werden auf alle Fälle sehen, dass wir unseren Geschäftsausbau nicht so wie in der Vergangenheit mit einer Priorisierung in Europa tätigen“, sagte Seele.