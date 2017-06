Doch schon am Dienstag ging für etliche Kunden wieder nichts. Es liege eine Störung beim Online-Banking und bei Kartenzahlungen vor, teilte die Commerzbank am Morgen über den Kurznachrichtendienst mit. Es werde mit Hochdruck an der Behebung gearbeitet.

So konnten sich die Kunden zeitweise nicht ins Online-Banking einloggen. Und einige Kunden – wie schon am Samstag – auch nicht mit der Girokarte zahlen. Immerhin: Am späten Vormittag lief wieder alles. Die Bank sei noch dabei, die Ursache der Störung zu prüfen, so ein Sprecher.

Störungen im Online-Banking oder mit Girokarten bei deutschen Geldhäusern passieren immer wieder. Eine besonders peinliche Panne unterlief der Deutschen Bank vor gut einem Jahr. Bei Privat- und Geschäftskunden tauchten Lastschriften vorübergehend doppelt auf und rissen viele Konten scheinbar ins Minus. Die Zahlungen waren allerdings nur virtuell und nicht tatsächlich gebucht. Auch in diesem März kam es noch einmal zu tausenden von Doppelbuchungen.

Im vergangenen November wiederum wurden Kunden der Targobank falsche Kontostände angezeigt. Ursache sei ein interner Datenübertragungsfehler, so das Geldhaus. Und bei der Postbank waren Mitte Dezember kurzzeitig wegen einer Software-Panne keine Geldüberweisungen an Serviceterminals möglich.