New YorkDie Wiener Erste Group Bank AG wird ihre Online-Banking-Plattform George, die in Österreich bereits etwa 1,5 Millionen aktive Nutzer hat, nun auch außerhalb des Heimatmarktes anbieten. Wie die größte Bank des Landes gegenüber Bloomberg erklärte, geht es im Januar mit der Slowakei los. Tschechien soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 folgen. In beiden Ländern ist Erste Group mit eigenen Töchtern aktiv.

„Mit der Technologie von George wollen wir so etwas wie der iTunes-Store im Banking werden“, sagt Peter Bosek, Chief Retail Officer der Erste Group. Die Online-Plattform verfügt über einen Plug-In-Laden, über den Nutzer einzelne Zusatz-Optionen erwerben können. Auch Drittanbieter dürfen hier ihre Dienste anbieten.