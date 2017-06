An anderer Stelle aber hat ein deutsches System Paypal abgehängt. Denn auch Dienstleistungen von Städten und Gemeinden lassen sich zusehends per Mausklick bezahlen. Und hier hat ein heimisches Bezahlverfahren die Nase vorn: Giropay. Wie die Firma am Dienstag mitteilte, setzen mittlerweile mehr als 1.000 Kommunen das Onlinebezahlverfahren ein, darunter etliche Großstädte wie München, Frankfurt und Stuttgart. Auch Berlin soll bald angebunden sein.

Die Bürger können über Giropay beispielsweise Bewohnerparkausweise und Strafzettel, den Auszug aus dem Geburtenregister und die Meldebescheinigung online bezahlen. Dazu wird der Nutzer vom Onlineportal der Kommune zur Online-Banking-Seite seiner Bank oder Sparkasse weitergeleitet. Dort findet er nach dem Login eine vorausgefüllte Überweisung vor, die er durch eine TAN-Geheimnummer freigibt. Registrieren muss der Nutzer sich für Giropay nicht.

Für Bürger ist das Online-Bezahlen über Giropay praktisch, aber auch die Kommunen profitieren, wie Horst Fritz, Leiter der Stadtkasse Stuttgart, meint: Erstens ergebe sich so eine „enorme Entlastung bei der Buchung von Zahlungseingängen“. „Zweitens bringt uns unser wachsendes Onlineangebot dem Ziel, den Bürgerinnen und Bürgern eine serviceorientierte, bürgernahe und moderne Kommune zu sein, ein Stück näher.“ Und drittens könne sich die Stadt angesichts der Zahlungsgarantie von Giropay sicher sein, ihr Geld auf jeden Fall zu erhalten.

Giropay ist ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher Geldhäuser. Es gehört den deutschen Sparkassen, den Volksbanken und der Deutsche-Bank-Tochter Postbank und ist schon länger am Markt. Zwar entschieden sich private und genossenschaftliche Banken vor zwei Jahren, mit Paydirekt ein weiteres Angebot zu starten, dem sich die Sparkassen im Frühjahr 2016 anschlossen. Doch in der Zusammenarbeit mit Kommunen spielt Paydirekt kaum eine keine Rolle. Und auch beim Onlineshopping schlägt sich der jüngste Spross der deutschen Finanzbranche schlecht: Erst Ende 2015 gestartet, kommt Paydirekt auf rund eine Million Anmeldungen, hat aber so gut wie keine großen Onlinehändler angeschlossen – ganz anders als Paypal.

Der US-Riese hat ebenfalls längst die deutschen Städte und Gemeinden als Partner entdeckt: In rund 250 Kommunen können Bürger Dienstleistungen bereits mit Paypal bezahlen. Das Unternehmen hatte das Geschäftsfeld früh erschlossen und war so deutschen Wettbewerbern zuvorgekommen. Schon 2012 analysierte ein Projektteam den Markt. Im Jahr darauf schloss das Unternehmen die erste Kooperation mit dem Land Hessen. Seither können Bürger Gerichtskosten und Geldstrafen per Paypal bezahlen. Dem folgte das Hunderegister in Niedersachsen.

Ausgerechnet Paypal als Partner der Kommunen – das wollten vor allem die Sparkassen nicht auf sich sitzen lassen. Dass Paypal so vorpreschte, sorgte bei ihnen für Unruhe. Immerhin sind die Kommunen ihre Träger und somit quasi Eigentümer der öffentlich-rechtlich organisierten Sparkassen. Die sehen sich daher als der „natürliche Partner“ der Kommunen.