Damit unterscheiden sich die Schwierigkeiten der 1822direkt von den jüngsten Pannen bei Wettbewerbern. So kam es bei Onlinebank Comdirect im Ende Juli zu einem größeren Zwischenfall. Dort konnten Kunden an einem Morgen zwischenzeitlich fremde Kontodaten betrachten. Kontostände und Überweisungen waren so für Dritte einsehbar. Danach startete die Direktbank ihre Systeme neu, um den Fehler zu beheben.

Bei der Deutschen Bank wiederum kam es im September an einem Tag zu Verzögerungen der Anzeige der Girokonten-Umsätze von zwei Tagen zuvor. Und Kunden der Targobank beschwerten sich kürzlich, weil ihnen falsche Kontostände angezeigt wurden.

Auch die Smartphone-Bank N26 kämpfte mit Problemen, als sie im Dezember Kunden auf ihre neue eigene Bankplattform transferierte. Damals gab es Klagen über scheiternde Überweisungen und die Anzeige falscher Kontostände.