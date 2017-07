Künftig setzt Paydirekt auch stärker auf Bezahlen per Handy. Nachdem vor kurzem erst eine Handy-zu-Handy-Funktion eingeführt wurde, werde nun in einer Entwicklungspartnerschaft mit dem Zigarettenhändler Tobaccoland gearbeitet, berichtete die Paydirekt-Sprecherin dem Blatt. Im Bereich der In-App-Zahlungen soll das Bezahlen per Smartphone für deren neue Automatengeneration ermöglicht werden, sagte sie.