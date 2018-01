MünchenDer Orkan „Friederike“ kostet die deutschen Versicherer nach ersten Branchenschätzungen rund 500 Millionen Euro. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) veröffentlichte am Freitag in Berlin eine erste Schadenschätzung. Damit liege der Sturm, der am Mittwoch und Donnerstag über Deutschland hinweggefegt war, deutlich unter dem Wintersturm „Kyrill“, mit dem er vielfach verglichen worden war. „Kyrill“ hatte 2007 mehr als zwei Milliarden Euro versicherten Schaden angerichtet. „Friederike“ zählt nach GDV-Schätzungen nicht einmal zu den fünf schadenträchtigsten Winterstürmen der vergangenen 20 Jahre.