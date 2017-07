IslamabadPakistan hat den Ölkonzern Royal Dutch Shell nach einem der schwersten Tankwagen-Unglücke in der Geschichte des Landes mit Geldstrafen belegt. 216 Menschen waren nach neuen Angaben bei einer Explosion eines von Shell Pakistan angeheuerten Tankwagens nahe der Stadt Bahawalpur vor knapp zwei Wochen ums Leben gekommen. Zwei Verletzte seien in der Nacht gestorben, sagte Atif Jamal, ein Arzt am größten Krankenhaus in der ostpakistanischen Region am Freitag.

Laut dem am Freitag veröffentlichten Bericht der Behörde für die Öl- und Gasregulierung (Ogra) muss Shell Pakistan als Auftraggeber des Kraftstofftransports den Angehörigen pro Todesopfer eine Million pakistanische Rupien (etwa 8000 Euro) und jedem Verletzten eine halbe Million Rupien (etwa 4000 Euro) zahlen. Außerdem müsse Shell der Regierung rund 80.000 Euro zahlen. Die Strafe liegt damit bei mindestens rund zwei Millionen Euro. Ein Sprecher von Shell kündigte eine Stellungnahme für einen späteren Zeitpunkt an.