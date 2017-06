In einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC äußerte Blankfein sich jetzt zu seinen Beweggründen für diesen Tweet und sein Social-Media-Engagement. „Ich habe in der Finanzkrise gelernt, dass man sich äußern muss, wenn die Bank oder deren Mitarbeiter bedroht sind.“ Dies war nun offensichtlich durch Trumps Handeln der Fall.

Für Blankfein gibt es demnach nur wenige Situationen, in denen er es für nötig hält, in die Öffentlichkeit zu gehen. Entweder gehe es um Kernthemen der Bank, dann interessiere sich dafür aber vor allem die Bankerwelt, oder, „wenn Dinge, die Leute berühren, in dem was sie sind und wie sie ihren Job erledigen können“.

In den vergangenen Jahren hatte er sich auf anderen Wegen zu gesellschaftlichen Themen geäußert, etwa mit seiner Unterstützung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Er habe nach der Finanzkrise entschieden sich zu solchen Themen zu äußern, weil er das Gefühl gehabt habe, die Menschen hätten nicht verstanden, wofür Goldman Sachs stehe, „den Wert, den wir erschaffen, was wir für die Gesellschaft tun, für die Menschen, die Geld brauchen“.

Goldman Sachs ist eine der größten Investmentbanken der Welt, Blankfein führt das Geldhaus seit 2006. Immer wieder wird der Bank vorgeworfen, zu eng mit der Politik verbandelt zu sein. Zahlreiche Ex-Banker haben in der Regierung Karriere gemacht, etwa der Ex-Vize-Chef Gary Cohn, den Trump zu seinem wichtigsten Wirtschaftsberater machte.