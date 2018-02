Eines der präsentesten Mitglieder der Bundesbank tritt ab. Der für die Bankenaufsicht zuständige Vorstand Andreas Dombret scheidet mit Ablauf seiner Amtszeit am 1. Mai aus dem Führungsgremium der Notenbank aus.

Im Umfeld heißt es, dass die Entscheidung seit längerem gereift sei. In den vergangenen Monaten hatte man allerdings durchaus den Eindruck, dass Dombret auch gerne weitergemacht hätte, die Politik jedoch seinen Posten gerne neu besetzen würde.

Eine Stelle – seinerzeit auch die von Dombret – wird traditionell von den Bundesländern besetzt. Diesmal kommt es vor allem auf Niedersachsen an: Das Bundesland favorisiert offenbar den CDU-Europapolitiker Burkhard Balz. Da Dombret ebenfalls als CDU -nah gilt, wäre jedoch für beide zusammen wohl kein Platz. Über den zweiten Posten entscheidet die Bundesregierung. Es ist wahrscheinlich, dass die SPD den Posten beanspruchen wird, wenn aus Niedersachsen ein CDU -Mann geschickt wird.

In seiner achtjährigen Amtszeit war Dombret zunächst für den Bereich Finanzstabilität verantwortlich, den er mit aufgebaut hat. Als Sabine Lautenschläger 2014 aus dem Bundesbank-Vorstand ins Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) wechselte, übernahm er von ihr das Schlüsselressort Bankenaufsicht. In dieser Funktion begleitete er den Übergang der größeren Banken in Deutschland unter die Aufsicht der EZB.