BerlinIn Deutschland ist jedes Kreditinstitut verpflichtet, ein bestehendes Girokonto in ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) umzuwandeln. Damit kann ein Guthaben in Höhe eines Grundfreibetrages von derzeit 1133 Euro nicht gepfändet werden. Wenn sich Unterhaltspflichtige im Haushalt des Schuldners befinden, erhöht sich der Pfändungsschutz. Bei diesen Konten hat das Frühwarnnetzwerk des Marktwächters Finanzen verstärkt Beschwerden aus elf Bundesländern verzeichnet. „Gerade Verbraucher in einer angespannten finanziellen Situation werden scheinbar von einigen Banken zusätzlich abkassiert oder sogar als Bankkunden zweiter Klasse behandelt“, sagte Kerstin Schulz, Teamleiterin beim Marktwächter Finanzen in der Verbraucherzentrale Sachsen, dem Handelsblatt.

So sind Kreditinstitute beispielsweise dazu übergegangen, für ein P-Konto höhere Gebühren zu verlangen als für das eigentliche Girokonto. Dabei ist das P-Konto im Kern nur eine Erweiterung des Girokontos. „Wir haben mehrfach Verstöße gegen geltendes Recht festgestellt“, kritisiert Schulz. Aus ihrer Sicht würden einige Kreditinstitute die Entscheidungen des Bundesgerichtshofes umgehen, nach denen „Pfändungsschutzkonten nicht teurer sein dürfen als das ursprünglich gewählte Girokontomodell“.