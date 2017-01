+++ „Leben wir in Nazi-Deutschland?“ +++

Besonderes Interesse dürften die Reporter an einem Bericht haben, dem zufolge Russland belastende persönliche und finanzielle Informationen über Trump in der Hand hält. Trump kritisierte bereits die Arbeit der US-Geheimdienste, die zugelassen hätten, dass „diese Falschmeldungen“ an die Öffentlichkeit gelangen konnten. Dies sei ein letzter Versuch, ihm zu schaden, schreibt er auf Twitter. „Leben wir in Nazi-Deutschland?“

+++ Ist Trump erpressbar? +++

Über Twitter hat Trump schon gepoltert und auch der Kreml hat auf die Vorwürfe reagiert. Lesen Sie hier die ganze Geschichte. Nicole Bastian, Ressortleiterin Ausland beim Handelsblatt, kommentiert den Fall. Ihr Credo: „Wir sollten uns Trumps Stil nicht anpassen, schon gar nicht, indem wir die unbestätigten Vorwürfe im Einzelnen widergeben. Auch mit einem unfair agierenden Politiker sollten wir fair umgehen.“ Hier der ganze Text: Wenn Schweigen großen Mut erfordert

+++ Weitere brisante Themen +++

Es wird erwartet, dass Trump heute auch erklärt, wie er Abstand von seinem Immobilienimperium nehmen wird. Vergangene Woche hatte er der Nachrichtenagentur AP gesagt, es gebe eine „sehr einfache Lösung“ dafür, um mögliche künftige Geschäftsinteressen aus seiner Arbeit als US-Präsident herauszuhalten. Weitere Fragen an Trump dürften unter anderem sein, wie die geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko finanziert werden soll oder wie ein Versicherungssystem für die US-Bürger aussehen könnte, das die von der Obama-Regierung eingeführte Gesundheitsreform ersetzen soll.

+++ US-Anleger zurückhaltend +++

Kurz vor Beginn der Pressekonferenz halten sich US-Anleger weiter zurück. Sie erwarten Aufschlüsse, ob Trump es mit seinen Ankündigungen für ein großangelegtes Konjunkturprogramm ernst meint. Das hatte die US-Börsen seit seinem Wahlsieg Anfang November auf Rekordhöhen getrieben. Zuletzt waren die Akteure aber vorsichtiger geworden. Mit ein Grund dafür ist die in Kürze beginnende Berichtssaison der Unternehmen.