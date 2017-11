Bild vergrößern Der US-Präsident spricht vor Journalisten im Weißen Haus über seine Asien-Reise. Bild: AP

Lobende Worte vom US-Präsidenten: Die USA seien in Asien mit Respekt empfangen worden, so Trumps Fazit der Reise. In China habe es Einigkeit im Umgang mit Nordkorea gegeben. „Freeze-for-freeze“ sei keine Option.