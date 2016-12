Ban Ki Moon (72):

Wenn er seinen Posten als UN-Generalsekretär zum 31. Dezember abgibt, blickt der Südkoreaner auf ein wechselhaftes Jahr zurück. Zwar ist das Pariser Klimaschutzabkommen - seine wohl größte Errungenschaft - in Kraft, doch der künftige US-Präsident Donald Trump hat bereits angedroht, wieder auszusteigen. Während seiner Amtszeit wurde dem Musterdiplomaten vorgeworfen, einzelnen Staaten zu zögerlich entgegenzutreten, etwa in den Konflikten in Syrien, im Jemen oder im Südsudan. Auch wenn viele offene Baustellen bleiben: Hunger und Armut sind in vielen Teilen der Welt während Bans zehn Jahren an der Spitze der UN drastisch zurückgegangen.