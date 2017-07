WashingtonDie US-Wirtschaft hat im Juni 222.000 neue Jobs geschaffen – fast 45.000 mehr als von Experten erwartet. Weil aber mehr Menschen aktiv nach Arbeit suchten, stiegt die Arbeitslosenrate von 4,3 Prozent im Mai auf 4,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Das robuste Job-Wachstum könnte die Notenbank Fed trotz schwacher Inflation veranlassen, den Leitzins nach der jüngsten Erhöhung im Juni in diesem Jahr ein drittes Mal anzuheben. An den Märkten wird weiter darauf spekuliert, dass die Fed trotz des boomenden Arbeitsmarkts mit der Leitzinserhöhung bis Dezember warten wird. Die Währungshüter hoben die Leitzinsen zuletzt auf das Niveau von 1,0 bis 1,25 Prozent an und wollen dieses Jahr nachlegen, wenn es die Konjunkturentwicklung erlaubt.

Dem Ministerium zufolge lag die Zahl der Arbeitslosen im vergangenen Monat bei etwa sieben Millionen, kaum verändert im Vergleich zum Mai. Insgesamt ging die Arbeitslosenrate seit Januar um ungefähr einen halben Prozentpunkt zurück, und die Zahl der Beschäftigungslosen sank um 658.000. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen – Menschen, die seit 27 Wochen oder länger ohne Job sind – blieb mit 1,7 Millionen im Juni unverändert im Vergleich zum Vormonat und machte 24 Prozent der Arbeitslosen aus.