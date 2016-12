MoskauAm 25. Dezember 1991 wurde die rote Fahne über dem Kreml eingeholt, wenige Stunden zuvor hatte der erste und letzte sowjetische Präsident Michail Gorbatschow seinen Rücktritt erklärt. Die Sowjetunion, die kommunistische Weltmacht, war zerfallen in 15 einzelne Staaten. Sie haben in den 25 Jahren seitdem sehr unterschiedliche Wege genommen.

Die Union hätte gerettet werden können, sagte Gorbatschow in einem Interview zum Jahrestag. „Man hätte eine Dezentralisierung durchführen müssen, dann wären die neuen Republiken stark geworden, wirtschaftlich wie sozial“, sagte der 85-Jährige der Agentur Tass. Die Hauptschuld gab er dem damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin und den Staatschef aus der Ukraine und Weißrussland. In ihrem übergroßen Ehrgeiz hätten sie ihn loswerden wollen.

Die baltischen Republiken bekamen mit dem Scheitern des Putsches ihre Unabhängigkeit zurück, sie sind heute Mitglieder von EU und Nato. Andere Republiken versanken nach dem Ende der Sowjetunion in Kriegen oder Bürgerkriegen wie Moldau, Georgien, Armenien und Aserbaidschan und Tadschikistan. Die Ukraine ist wirtschaftlich und politisch 25 Jahre nahezu auf der Stelle getreten. Sie will sich an die EU annähern, muss sich aber gegen einen von Moskau unterstützten prorussischen Aufstand in ihrem Osten wehren.