Kuwait-StadtDeutschland will Iraks Wiederaufbau in diesem Jahr mit 350 Millionen Euro unterstützen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) zeigte sich am Mittwoch bei einer internationalen Konferenz zum Wiederaufbau des zerstörten Landes in Kuwait jedoch enttäuscht von der Solidarität der internationalen Geber.