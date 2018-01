BerlinDer Präsident der französischen Nationalversammlung hat im Deutschen Bundestag vor Populismus gewarnt. Dieser beginne immer mit der Ablehnung des Fremden, dann komme die Ablehnung des Anderen, sagte Parlamentspräsident Francois de Rugy am Montag in Berlin anlässlich des 55. Jahrestages des Elysee-Vertrages: „Er zersprengt Gesellschaften und legt schließlich die Demokratie in Schutt und Asche.“ Im Bundestag applaudierten ihm daraufhin die Abgeordneten aller Fraktionen mit Ausnahme der AfD. „Populismus und Nationalismus bedrohen alle europäischen Nationen“, warnte de Rugy in seiner in deutscher Sprache gehaltenen Rede.

Auch in Europa entwickelten sich manche Länder zu Diktaturen und illiberalen Demokratien, sagte der Franzose, ohne einzelne Staaten zu nennen. In Westeuropa gibt es die Sorge, dass vor allem osteuropäische Staaten wie Polen oder Ungarn an den gemeinsamen Werten der EU bei Fragen des Rechtsstaates, der Meinungsfreiheit und der Migrationspolitik nicht mehr festhalten. De Rugy warb für einen multilateralen Ansatz, ohne den es beispielsweise kein Erfolgsrezept gegen den Klimawandel gebe. „Die multilaterale Methode, nämlich verhandeln und nach Kompromissen suchen, ist das Erfolgsrezept Europas.“