New YorkDonald Trump hat einmal ein Attentat in Schweden erfunden und sich dabei auf einen tendenziösen Bericht von Fox, einem ihm politisch nahestehenden Sender berufen. Jetzt wirft der US-Präsident per Twitter seinem Vorgänger vor, er habe ihn im Trump Tower in New York ausspionieren lassen. Trump vergleicht den Fall mit dem berüchtigten Watergate-Skandal von Richard Nixon und der Jagd auf Kommunisten im Amerika der Nachkriegsjahre.

Trump schreibt über Obama: „Was für ein übler (oder kranker) Typ.“ Dabei nennt der US-Präsident trotz der Schwere seiner Vorwürfe keine Quellen. US-Medien haben weder von Trumps Leuten noch von der Seite Obamas bisher Kommentare zu den Vorwürfen erhalten. Handelt es sich um einer vielen Lügen, oder hat die Geschichte wenigstens einen wahren Kern?