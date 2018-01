SeoulVor dem geplanten Auftritt eines nordkoreanischen Orchesters im Rahmen der Olympischen Winterspiele im Februar im südkoreanischen Pyeongchang gibt es Ärger zwischen beiden Ländern. Nordkorea sagte nach Angaben Südkoreas am Freitagabend überraschend die am selben Tag angekündigte Entsendung einer Vorausdelegation ab. Am Samstag forderte Südkorea eine Erklärung für die Absage. Südkorea habe über den Grenzort Panmunjom ein entsprechendes Schreiben an den Norden geschickt, sagte Vereinigungsminister Cho Myung Gyon vor Journalisten in Seoul.

Süd- und Nordkorea hatten sich zuletzt nach langer Funkstille angenähert. Der Norden hatte zugesagt, neben einer Regierungsdelegation und Athleten auch eine Fangruppe, Künstler sowie ein Taekwondo-Showteam zu den Winterspielen im Februar zu schicken. Die erste konkrete Einigung betraf dann den Auftritt eines 140-köpfigen Orchesters aus Nordkorea im kulturellen Rahmenprogramm von Olympia.