 Obama ruft Amerikaner zum Festhalten am Wandel auf

US-Präsident Barack Obama hat in seiner Abschiedsrede seine politische Vision vehement verteidigt und seine Landsleute zu einem optimistischen Blick auf die Zukunft ermutigt. In der knapp einstündigen TV-Ansprache in seiner Heimatstadt Chicago erinnerte er an die Erfolge und Rückschläge seiner Amtszeit und an seine einstige Wahlkampfparole vom Wandel. An diese Botschaft glaube er weiterhin, erklärte Obama. In zehn Tagen reicht der scheidende Präsident den Staffelstab an den Republikaner Donald Trump weiter, der dann vereidigt wird.

Den Namen seines Nachfolgers erwähnte Obama nur flüchtig. Als er auf Bedrohungen für den von ihm beschworenen Wandel zu sprechen kam, buhte die Menge im Kongresszentrum McCormick Place in Chicago. Obama verbat sich das jedoch. Einer der Stärken der USA sei „die friedliche Machtübergabe von einem Präsidenten zum nächsten.“