New YorkÄgypten zieht laut Medienberichten seinen Antrag auf eine Abstimmung im Uno-Sicherheitsrat zu israelischen Siedlungen im Westjordanland vorerst zurück. Die israelische Zeitung „Haaretz“ zitierte westliche Diplomaten, denen zufolge Ägypten die Abstimmung auf unbestimmte Zeit verschieben will. Ein Sprecher der ägyptischen Uno-Botschaft in New York bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag nur, dass es derzeit noch Beratungen zu dem Thema gebe.

Das Land hatte den Resolutionsentwurf am Mittwochabend vorgelegt. Er verurteilt Medienberichten zufolge die israelischen Siedlungen als eine Verletzung des internationalen Rechts und als Hürde bei der Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung.